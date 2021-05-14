Тренер сборной России Башкиров рассказал, в чём сходства его группы с группой Каминского

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сравнил спортсменов, которые будут готовиться под его руководством, с группой Юрия Каминского. К сезону-2021/2022 под руководством Башкирова будут готовиться Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.
«Что касается состава – различий особо нет, именно по качеству. В наших группах есть как опытные, так и молодые спортсмены. Если говорить о методике, я особо не знаком с методикой Каминского, но, пообщавшись с ним, понял: у нас достаточно схожие мнения по тем или иным процессам. Я тоже считаю, что нужно работать над техническим прохождением дистанции у спортсменов.
Что касается различий, они будут видны по ходу подготовки. До своего назначения я не был на тренировках у Юрия Михайловича и не могу их проанализировать. Повторюсь, отчётливо это будет видно позже, на более поздних этапах подготовки», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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