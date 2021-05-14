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Хованцев: Гореева может не переварить объёмы работы, которые предложит Шашилов

Хованцев: Гореева может не переварить объёмы работы, которые предложит Шашилов
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о распределении биатлонисток сборной России по группам Михаила Шашилова и Евгения Куваева при подготовке к олимпийскому сезону-2021/2022.

В группу Шашилова вошли – Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко. Под руководством Куваева будут тренироваться – Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

«Логично, что Михаил Шашилов остался при своих спортсменках. При этом я бы отправил Анастасию Горееву в группу Куваева, потому что она может попасть в жёсткость в работе. Она молодая спортсменка, и с ней нужно работать очень аккуратно. Пока она может не переварить те объёмы, которые предложит Шашилов», — приводит слова Хованцева News.ru.

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