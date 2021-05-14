Ирина Казакевич: чтобы Шашилов похвалил, должно случиться что-то невероятное

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как ей давался выбор группы подготовки на грядущий олимпийский сезон 2021/2022. Женская сборная России была разделена на две группы: первую будет тренировать Михаил Шашилов, вторую – Евгений Куваев.
«Мы с Михаилом Викторовичем работаем уже порядка 11 лет, с перерывами только на моменты, когда меня забирали в юниорскую или юношескую сборную. Он досконально меня знает. Поэтому у меня никаких сомнений не было, да и у большинства других спортсменок, думаю, тоже.
Он называет меня ребёнком? В глаза такого не говорил. У нас в команде вообще шутили: чтобы Михаил Викторович похвалил, должно случиться что-то невероятное. Если он после тренировки сказал: «Ты — молодец», значит, ты реально хорошо поработала. А про ребёнка? Ну, это его манера общаться, что тут такого? Мы же действительно с моего детства знакомы. Я не обижаюсь», — приводит слова Казакевич «Спорт-Экспресс».
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