Виктор Лукашенко провёл встречу с белорусскими биатлонистами
Вчера, 14 мая, сборная Беларуси по биатлону встретилась с президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны Виктором Лукашенко. В минувшем сезоне на этапах Кубка мира и чемпионата мира белорусские спортсмены девять раз поднимались на пьедестал почёта.
«Считаю, белорусский биатлон своими результатами на прошедших международных стартах доказал, что по праву входит в число ведущих видов спорта в стране, а с нашими атлетами считаются на международном уровне», – приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Сборная Беларуси по биатлону в настоящее время уже приступила к подготовке к новому сезону и предстоящим зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай) в олимпийском спорткомплексе «Раубичи».
Динара Алимбекова поделилась фотографиями с подготовительного сбора нового сезона
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