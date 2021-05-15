Бывший тренер женской сборной Беларуси по биатлону возглавит национальную команду Эстонии

Бывший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Фёдор Свобода перейдёт в национальную команду Эстонии, где он станет новым главным тренером. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря Белорусской федерации биатлона Дениса Костюченко.



В сборной Эстонии Свобода сменит Индрека Тобрелутса. Контракт белоруса заключён на год с возможностью продления ещё на два.



«В апреле того же года Свобода сообщил о самоотводе из сборной, решив не проходить аттестацию, и стал снова работать с юниорами. Среди его воспитанниц – Юлия Ковалевская, Дарья Кудаева. Никто из сборной его не выгонял – он сам принял решение уйти», — сказал Костюченко.



Свобода работал с женской национальной командой Беларуси с 2011 по 2018 год. С 2015 по 2018 годы специалист был главным наставником. На Олимпийских играх 2018 года белорусские биатлонистки под его руководством выиграли золото в эстафете.

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