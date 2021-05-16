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Рыженков допустил, что сборная Беларуси не всегда будет выступать максимальной квотой

Рыженков допустил, что сборная Беларуси не всегда будет выступать максимальной квотой
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков рассказал, как завоёванная в прошлом сезоне максимальная квота на Кубке мира у женщин повлияет на состав команды в олимпийском сезоне-2021/2022.

Напомним, в сезоне-2020/2021 белоруски вытеснили с пятой строчки Кубка наций сборную России, тем самым лишив её максимальной квоты (команда может заявлять на гонку шесть человек) на Кубке мира.

«Возить шестёрку только ради того, чтобы просто возить и чтобы кто-то выступал и занимал на Кубке мира сотые места, наверное, будет не совсем правильно. На постоянной основе я пока не вижу такого огромного резона выставлять шесть человек», — приводит слова Рыженкова «Прессбол».

Максимальную квоту на Кубке мира в следующем сезоне также будут иметь сборная Норвегии, Швеции, Германии и Франции.

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