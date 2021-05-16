Драчёв назвал решение IBU лишить Беларусь этапа Кубка мира «порывом любви и дружбы»

Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Владимир Драчёв отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) исключить запланированный этап Кубка мира в Раубичах (Беларусь) из календаря на олимпийский сезон 2021/2022. Отметим, что IBU мотивировало его текущей ситуацией в стране.
«Для нас это тревожные и печальные сигналы, но мы к ним уже привыкли, этого следовало ожидать, достаточно вспомнить решение отнять у Белоруссии чемпионат мира по хоккею. К сожалению, это общеполитическая тенденция, наверное, нас там уже воспринимают как людей второго сорта.
Вся команда IBU, которая пришла, неоднократно заявляла о том, что очень дружелюбна к нам, и сейчас мы видим эти «порывы любви и дружбы»», — приводит слова Драчёва ТАСС.
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