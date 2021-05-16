Драчёв назвал решение IBU лишить Беларусь этапа Кубка мира «порывом любви и дружбы»

Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Владимир Драчёв отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) исключить запланированный этап Кубка мира в Раубичах (Беларусь) из календаря на олимпийский сезон 2021/2022. Отметим, что IBU мотивировало его текущей ситуацией в стране.

«Для нас это тревожные и печальные сигналы, но мы к ним уже привыкли, этого следовало ожидать, достаточно вспомнить решение отнять у Белоруссии чемпионат мира по хоккею. К сожалению, это общеполитическая тенденция, наверное, нас там уже воспринимают как людей второго сорта.

Вся команда IBU, которая пришла, неоднократно заявляла о том, что очень дружелюбна к нам, и сейчас мы видим эти «порывы любви и дружбы»», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Этап Кубка мира по биатлону в Беларуси исключён из календаря на сезон-2021/2022