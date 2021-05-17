Зигфрид Мазе: слова Васильева о допинге — как нож в спину после моей попытки помочь России

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе вновь высказался о словах Дмитрия Васильева, который не раз утверждал, что превосходство Норвегии в биатлоне и в лыжных гонках обусловлено узаконенным применением допинга в рамках терапевтических исключений.
«Это оскорбило и меня, и работу, которую мы ведём с норвежской командой. Я сочувствую Стурле (Стурла Холм Легрейд – Прим. «Чемпионата»). У него быстро и хорошо получалось прогрессировать на Кубке мира, а теперь некоторые говорят, что «в этом что-то не так». Это просто глупо.
Я пытался помочь России снова стать той страной, которой доверяют. Считаю важным, чтобы такие большие команды, как Норвегия, Франция, Германия давали России шанс. Мы должны поддержать их на пути к чистому спорту.
И когда всплывают такие глупости, как эта, я чувствую, что меня как будто ударили ножом в спину. Это всё равно что сказать молодым спортсменам в России, что без допинга нельзя добиться такого хорошего результата за короткое время. Вот что это означает между строк», — приводит слова Мазе NRK.
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