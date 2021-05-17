Легрейд: я выделился хорошей стрельбой, поэтому слова Васильева о TUE звучат странно

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону норвежец Стурла Холм Легрейд отреагировал на высказывания двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, связавшего прогресс спортсмена в сезоне-2020/2021 с терапевтическими исключениями (TUE).

«Было немного неприятно быть обвинённым в чём-то подобном, тогда как у меня нет никаких терапевтических исключений. Но, возможно, многие задаются вопросом, как можно так улучшить результаты за год. Поэтому я понимаю, что у некоторых людей могут возникнуть подозрения.

Если посмотреть на время лыжного хода, то прогресс по сравнению с прошлым годом не так и велик – скорее, небольшой шаг вперёд. Выделился я именно хорошей стрельбой. Поэтому его слова звучат немного странно.

Знаю, что в новом сезоне буду испытывать более сильное давление, это естественно. Но как бы ни сложился будущий сезон, уверен, что ближайшие 5-10 лет буду прогрессировать, если я продолжу так же работать», – приводит слова Легрейда NRK.