Александр Касперович: у сборной Болгарии одна задача — завоевание медали на Олимпиаде

Главный тренер сборной Болгарии по биатлону россиянин Александр Касперович заявил, чтоб перед его командой стоит задача завоевать медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Касперович возглавил сборную Болгарии год назад.
«У нас одна задача — завоевание медали на Олимпийских играх. Это реально, у нас есть спортсмены, которым это по силам: призёр чемпионата мира Владимир Илиев, молодая спортсменка Милена Тодорова. Мы реально оцениваем ситуацию, нацелены на самое успешное выступление на Олимпиаде. Надеемся на наших спортсменов», — приводит слова Касперовича ТАСС.
Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале. Последний раз сборная Болгарии по биатлону завоевывала олимпийскую медаль на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити — в гонке преследования третье место заняла Ирина Никульчина.
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