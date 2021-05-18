«Беспредел и политический заказ!» Главный тренер Беларуси — о лишении страны этапа КМ

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс прокомментировал новость об исключении из календаря Кубка мира этапа в Раубичах. Соревнования, которые должны были пройти с 3 по 6 марта 2022 года, перенесены в Контиолахти (Финляндия). Решение мотивировано текущей ситуацией в Беларуси.
«Конечно, это беспредел. По каким-то надуманным там причинам. «В связи с обстановкой в стране»? Какая обстановка в стране? Вы приедьте и посмотрите на обстановку в стране — и всё сами увидите.
Это чисто какой-то политический заказ! А где будут проводить? В Контиолахти и Эстерсунде? В одном месте зрителей три человека, а во втором – пять. И это если российские болельщики приедут. Для кого проводят?» — приводит слова Альберса, сказанные в эфире телеканала «Беларусь 1», by.tribuna.com.
- 18 мая 2021
-
09:41
- 17 мая 2021
-
21:32
-
18:26
-
14:07
-
12:11
-
09:53
- 16 мая 2021
-
20:41
-
20:19
-
20:09
-
17:43
-
17:28
-
00:18
- 15 мая 2021
-
16:14
-
10:49
-
09:58
- 14 мая 2021
-
23:21
-
19:49
-
12:00
-
11:30
-
10:54
-
10:45
- 13 мая 2021
-
18:48
-
18:03
-
17:17
-
15:11
-
12:03
-
10:38
-
09:28
- 12 мая 2021
-
22:09
-
16:07
-
12:13
-
08:13
-
00:19
- 11 мая 2021
-
23:39
-
21:59