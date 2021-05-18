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«Беспредел и политический заказ!» Главный тренер Беларуси — о лишении страны этапа КМ

«Беспредел и политический заказ!» Главный тренер Беларуси — о лишении страны этапа КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс прокомментировал новость об исключении из календаря Кубка мира этапа в Раубичах. Соревнования, которые должны были пройти с 3 по 6 марта 2022 года, перенесены в Контиолахти (Финляндия). Решение мотивировано текущей ситуацией в Беларуси.

«Конечно, это беспредел. По каким-то надуманным там причинам. «В связи с обстановкой в стране»? Какая обстановка в стране? Вы приедьте и посмотрите на обстановку в стране — и всё сами увидите.

Это чисто какой-то политический заказ! А где будут проводить? В Контиолахти и Эстерсунде? В одном месте зрителей три человека, а во втором – пять. И это если российские болельщики приедут. Для кого проводят?» — приводит слова Альберса, сказанные в эфире телеканала «Беларусь 1», by.tribuna.com.

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