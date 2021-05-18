Куклина и Сливко поделились первыми впечатлениями от сбора в группе Шашилова

Биатлонистки сборной России Лариса Куклина и Виктория Сливко поделились впечатлениями от первого подготовительного сбора команды, который проходит в Сочи и продлится до 4 июня.
«Потренировались, спустились вниз, иду домой отдыхать. Настроение хорошее, значит, тренировка прошла хорошо. Постреляли, покатались, всё у нас хорошо»», — сказала Куклина в «сториз» своего «инстаграма».
«Кайфую от тренировок, от места, где нахожусь, и с кем нахожусь. Всех вас очень и очень люблю», — в свою очередь написала Сливко в «сториз» своего «инстаграма».
Куклина и Сливко тренируются в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. Также в неё вошли Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.
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