В Белорусской федерации биатлона отреагировали на лишение страны этапа Кубка мира

В Белорусской федерации биатлона (БФБ) прокомментировали новость об исключении из календаря восьмого этапа Кубка мира в Раубичах. Соревнования, которые должны были пройти с 3 по 6 марта 2022 года, перенесены в Контиолахти (Финляндия). Решение мотивировано текущей ситуацией в Беларуси.
«Убеждены, что Беларусь провела бы этап Кубка мира в 2022 году на высочайшем уровне, и надеемся, что факт его переноса из Раубичей останется единственным подобным случаем в истории», — приводит сообщение БФБ Sputnik Беларусь.
Сообщается также, что решение о переносе этапа Кубка мира из Беларуси было принято без консультаций с Белорусской федерацией биатлона.
Ранее известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев выразил сожаление в связи с исключением из календаря Кубка мира этапа в Раубичах.
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