Эдуард Латыпов подтягивается на турнике на сборе в Болгарии. Видео

Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала пост о тренировке Эдуарда Латыпова на сборе в Бельмекене (Болгария). На видео спортсмен подтягивается на турнике.
«Эдуард Латыпов передаёт всем привет со сбора в болгарском Бельмекене. Буйвол», — говорится в подписи к видео.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Союза биатлонистов России
Латыпов — бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в смешанной эстафете, чемпион Универсиады 2019 года. Он вошёл в окончательный состав сборной России на олимпийский сезон. Латыпов готовится к группе Юрия Каминского. В эту группу также вошли: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.
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