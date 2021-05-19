Виктория Сливко: сбор идёт полным ходом. Каждая тренировка в кайф

Биатлонистка сборной России Виктория Сливко поделилась в «Инстаграме» новой фотографией. На ней спортсменка выполняет пробежку в горах во время подготовительного сбора команды.

«Сбор идёт полным ходом. Каждая тренировка в кайф», — подписала фото Виктория.

«С пятки бежишь, Вика. Давай научу, бери в тренеры», — прокомментировал один из подписчиков.

«Красивая Виктория и красивые горы!» — написал другой.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Сливко.

Подготовительный сбор российской команды проходит в Сочи и продлится до 4 июня. Сливко тренируется в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. Также в неё вошли Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.