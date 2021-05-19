Виктория Сливко: сбор идёт полным ходом. Каждая тренировка в кайф

Биатлонистка сборной России Виктория Сливко поделилась в «Инстаграме» новой фотографией. На ней спортсменка выполняет пробежку в горах во время подготовительного сбора команды.
«Сбор идёт полным ходом. Каждая тренировка в кайф», — подписала фото Виктория.
«С пятки бежишь, Вика. Давай научу, бери в тренеры», — прокомментировал один из подписчиков.
«Красивая Виктория и красивые горы!» — написал другой.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Сливко.
Подготовительный сбор российской команды проходит в Сочи и продлится до 4 июня. Сливко тренируется в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. Также в неё вошли Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.
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