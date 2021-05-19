Стурла Холм Легрейд показал новую винтовку
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о разработке своей новой винтовки.
«Потрясающая вещь в разработке. Сможете угадать, что мы делаем? Правильный ответ: новая винтовка», — подписал фотографии в "сториз" своего «инстаграма» четырёхкратный чемпион мира по биатлону.
Фотографии можно посмотреть в "сториз" «инстаграма» Стурлы Холм Легрейда.
В сезоне-2020/21 Стурла Холм Легрейд занял второе место в общем зачёте Кубка мира.
24-летний Стурла Холм Легрейд является четырёхкратным чемпионом мира, обладателем «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования, победителем этапов Кубка мира. С сезона 2020/2021 вошёл в основной состав сборной Норвегии по биатлону.
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