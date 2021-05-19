На 88-м году жизни скончался советский биатлонист и тренер Александр Привалов

На 88-м году жизни скончался советский биатлонист и тренер, двукратный призёр Олимпийских игр и двукратный призёр чемпионата мира Александр Привалов.

«Скончался пионер отечественного и мирового биатлона, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призёр — Александр Васильевич Привалов.

Выдающийся тренер и деятель биатлона до последнего дня был преисполнен энергии и планов. В начале мая лег в больницу на плановое обследование и в понедельник 17 мая выписался. Коллеги из его навек любимого и родного общества «Динамо» привезли Александра Васильевича домой. Привалов был бодр, общителен и преисполнен планов, которые переполняли его всегда. С вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки. Все родственники были за городом — вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые страшные опасения… Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88-м году жизни», — говорится в сообщении пресс-службы СБР на странице в «Фейсбуке».