Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова назвала самые приятные моменты прошедшего сезона.

«Находясь уже на первом межсезонном сборе, сделаю то, что можно было сделать и пораньше. Вспомню приятные моменты крутого сезона.

1. Первая победа на этапах Кубка мира

2. Неоднократные личные подиумы

3. Участие в Рождественской Гонке

4. Первые 4 рубежа на ноль в карьере

5. Топ-5 в стрельбе стоя

6. Улучшение скорости по дистанции

7. Седьмое место в общем зачёте

8. Титул лучшей молодой биатлонистки



Не пропуская ни одной личной гонки, я набирала очки в каждой из них, и это было моей целью на сезон — быть стабильной!

Я говорю огромное спасибо всем тем, кто помог мне стать сильнее! И благодарна всем вам, кто поддерживал меня весь сезон, болельщики, друзья, моя семья. Отдельная благодарность нашей федерации биатлона, всем специалистам, личным и командным спонсорам. Это было здорово, хочу ещё", — написала Динара в своём «инстаграме».

Фотографии можно посмотреть в "инстаграме" Динары Алимбековой.