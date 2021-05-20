Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова назвала самые приятные моменты прошедшего сезона.
«Находясь уже на первом межсезонном сборе, сделаю то, что можно было сделать и пораньше. Вспомню приятные моменты крутого сезона.
1. Первая победа на этапах Кубка мира
2. Неоднократные личные подиумы
3. Участие в Рождественской Гонке
4. Первые 4 рубежа на ноль в карьере
5. Топ-5 в стрельбе стоя
6. Улучшение скорости по дистанции
7. Седьмое место в общем зачёте
8. Титул лучшей молодой биатлонистки
Не пропуская ни одной личной гонки, я набирала очки в каждой из них, и это было моей целью на сезон — быть стабильной!
Я говорю огромное спасибо всем тем, кто помог мне стать сильнее! И благодарна всем вам, кто поддерживал меня весь сезон, болельщики, друзья, моя семья. Отдельная благодарность нашей федерации биатлона, всем специалистам, личным и командным спонсорам. Это было здорово, хочу ещё", — написала Динара в своём «инстаграме».
Фотографии можно посмотреть в "инстаграме" Динары Алимбековой.
- 20 мая 2021
-
10:48
-
09:20
- 19 мая 2021
-
23:34
-
13:50
-
10:04
-
09:51
-
09:35
-
08:42
- 18 мая 2021
-
21:58
-
21:35
-
15:01
-
09:57
-
09:41
- 17 мая 2021
-
21:32
-
18:26
-
14:07
-
12:11
-
09:53
- 16 мая 2021
-
20:41
-
20:19
-
20:09
-
17:43
-
17:28
-
00:18
- 15 мая 2021
-
16:14
-
10:49
-
09:58
- 14 мая 2021
-
23:21
-
19:49
-
12:00
-
11:30
-
10:54
-
10:45
- 13 мая 2021
-
18:48
-
18:03