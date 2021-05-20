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Виктория Сливко: знакомьтесь, сама серьёзность на стрелковых тренировках

Виктория Сливко: знакомьтесь, сама серьёзность на стрелковых тренировках
Антон Шебика
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Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новую фотографию со сбора в Сочи.

«Знакомьтесь, сама серьёзность на стрелковых тренировках», — написала Сливко.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Сливко

Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.

Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды. Виктория вошла в предварительный состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону.

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