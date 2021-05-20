СБР опубликовал фото Цветкова, Гараничева и Логинова с тренировочного сбора в Сочи

Союз биатлонистов России (СБР) показал в официальном «инстаграме» фотографии с тренировочного сбора спортсменов перед олимпийским сезоном.
Максим Цветков, Евгений Гараничев и Александр Логинов тренируются в Сочи. Биатлонисты вошли в состав группы Сергея Башкирова для подготовки к новому сезону.
«Два чемпиона мира и призёр Олимпиады! Логинов, Цветков и Гараничев работают под руководством Башкирова в Сочи», — подписали фото в СБР.
«Это, конечно, хорошо, но почему молодые не с ними? Ветераны сами по себе, а молодые сами по себе?» — задался вопросом подписчик. На что в СБР ответили: «Молодые с ними. Про них ещё расскажем. Одна группа из 8 человек, которые работают вместе».
«Господи, ещё и Гараничев, куда ему уже за сборную бегать. Сидел бы дома уже, да девочек растил, ничего же не выиграет», «Ой, что-то не очень эта троица вселяет надежды на высокие результаты в новом сезоне. Латыпов и Халили, верю пока только этим ребятам», «Опять Гараничев?» — посыпались комментарии недовольных болельщиков.
«Сколько здесь специалистов! Всё знают, кто должен бегать, кому — на отдых! Слово ранит больнее всего! Имейте чуточку такта! Они, не щадя здоровья, выкладываются, а вы, диванные эксперты, тут решаете судьбы! Женщины, это вы сидите дома и воспитывайте дочерей, а мужчинам оставьте мужские дела!» — ответила на критику одна из подписчиц.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» СБР.
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