Ирина Казакевич показала фото со сбора в Сочи
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич опубликовала в своём «инстаграме» фотографии с тренировочного сбора. Группа Михаила Шашилова готовится к олимпийскому сезону в Сочи.
«Рабочие моменты на старте подготовительного сезона. Спасибо за фото Союзу биатлонистов России», – подписала фото Казакевич.
В составе группы Шашилова тренируются Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко.
Сбор в Сочи продлится до 4 июня.
23-летняя Казакевич — призёр чемпионата России, призёр чемпионата мира среди юниоров, несколько раз становилась победительницей этапов Кубка России среди юниоров.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Ирины Казакевич.
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