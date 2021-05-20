Ирина Казакевич показала фото со сбора в Сочи

Российская биатлонистка Ирина Казакевич опубликовала в своём «инстаграме» фотографии с тренировочного сбора. Группа Михаила Шашилова готовится к олимпийскому сезону в Сочи.



«Рабочие моменты на старте подготовительного сезона. Спасибо за фото Союзу биатлонистов России», – подписала фото Казакевич.

В составе группы Шашилова тренируются Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко.



Сбор в Сочи продлится до 4 июня.

23-летняя Казакевич — призёр чемпионата России, призёр чемпионата мира среди юниоров, несколько раз становилась победительницей этапов Кубка России среди юниоров.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Ирины Казакевич.