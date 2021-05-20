Анастасия Гореева — о стрелковой подготовке: придётся начинать всё с самого начала

Российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала пост, посвящённый началу подготовки к сезону.

«Началась подготовка к новому зимнему сезону. Одной из главных задач данного периода (май) является совершенствование базовых навыков стрелковой подготовки. А кому-то (мне) приходится начинать всё с самого начала. Потому что новый ствол (раньше был «БИ7-4», а теперь «Аншутц») — новый приклад — новая изготовка — это сложно. Пока что. Но я стараюсь, чтобы радовать себя и Вас, дорогие болельщики», — написала Гореева.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Гореевой.

Гореева выступила на первом, втором и четвёртом этапах Кубка мира, а также в финале соревнований. Оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда. Лучшим результатом спортсменки на Кубке мира является 24-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).



Анастасия вошла в cостав сборной России на олимпийский сезон. Она готовится в группе Михаила Шашилова.