Анастасия Гореева — о стрелковой подготовке: придётся начинать всё с самого начала

Российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала пост, посвящённый началу подготовки к сезону.
«Началась подготовка к новому зимнему сезону. Одной из главных задач данного периода (май) является совершенствование базовых навыков стрелковой подготовки. А кому-то (мне) приходится начинать всё с самого начала. Потому что новый ствол (раньше был «БИ7-4», а теперь «Аншутц») — новый приклад — новая изготовка — это сложно. Пока что. Но я стараюсь, чтобы радовать себя и Вас, дорогие болельщики», — написала Гореева.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Гореевой.
Гореева выступила на первом, втором и четвёртом этапах Кубка мира, а также в финале соревнований. Оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда. Лучшим результатом спортсменки на Кубке мира является 24-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).
Анастасия вошла в cостав сборной России на олимпийский сезон. Она готовится в группе Михаила Шашилова.
- 20 мая 2021
-
15:47
-
15:22
-
13:55
-
13:20
-
10:48
-
09:20
- 19 мая 2021
-
23:34
-
13:50
-
10:04
-
09:51
-
09:35
-
08:42
- 18 мая 2021
-
21:58
-
21:35
-
15:01
-
09:57
-
09:41
- 17 мая 2021
-
21:32
-
18:26
-
14:07
-
12:11
-
09:53
- 16 мая 2021
-
20:41
-
20:19
-
20:09
-
17:43
-
17:28
-
00:18
- 15 мая 2021
-
16:14
-
10:49
-
09:58
- 14 мая 2021
-
23:21
-
19:49
-
12:00
-
11:30