Министр спорта Беларуси обратился к руководителю IBU из-за лишения страны этапа Кубка мира

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук направил в адрес президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина открытое письмо, информирует БелТА.
«Министерство спорта с огорчением восприняло новость об отмене этапа Кубка мира сезона-2021/2022 года в Минске. Между Республикой Беларусь и Международным союзом биатлонистов сложились многолетние партнёрские отношения. Наша страна всегда поддерживала высокий имидж союза среди международных спортивных федераций. Мы всегда готовы поддержать инициативы и старания по развитию биатлона.
В Беларуси неоднократно проходили крупнейшие соревнования под эгидой вашей организации, в том числе чемпионаты мира и Европы, а уровень организации их проведения всегда высоко оценивался Международным союзом биатлонистов. В последние годы успешно проведён ряд таких крупных мероприятий, как чемпионат мира среди юниоров в 2015 году, чемпионат мира по летнему биатлону в 2019 году, чемпионаты Европы в 2019 и 2020 годах.
В подтверждение этого вами лично по итогам проведения летнего чемпионата мира отмечено: «Мероприятие было хорошо организовано, я увидел отличное взаимодействие в организационном комитете. В преддверии грядущих мероприятий 2021/2022 годов и Кубка мира это выглядит многообещающе. Я также впечатлён тем, как вы развиваете биатлон в вашей стране».
В 2020 году по обращению руководства союза при личной поддержке Президента нашей страны Белорусской федерацией биатлона в кратчайшие сроки было обеспечено проведение на высоком организационном уровне чемпионата Европы в Минске.
Чемпионат Европы рассматривался как подготовка к проведению этапа Кубка мира в сезоне 2021/2022 года. С белорусской стороны были привлечены значительные финансовые средства и ресурсы на проведение этого соревнования. Однако мы с огорчением восприняли новость об отмене этапа Кубка мира сезона 2021/2022 года в Минске. Республика Беларусь придерживается позиции о том, что спорт должен быть вне политики и выступать средством объединения людей.
Считаем, что принятое необоснованное решение подрывает авторитет союза в мировом спорте и сложившиеся доверительные отношения с нашей страной, а также принципы олимпизма. Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что из-за политики двойных стандартов пострадают многочисленные болельщики и любители биатлона. Надеемся, что данное решение может быть пересмотрено вами и дальнейшее сотрудничество с Международным союзом биатлонистов будет активно развиваться», — говорится в письме.
Ранее исполком IBU согласовал окончательный вариант календаря Кубка мира на сезон-2021/2022. Главным изменением стало исключение из календаря этапа Кубка мира, который должен был пройти в Раубичах (Беларусь) с 3 по 6 марта 2022 года. Решение мотивировано текущей ситуацией в стране. Соревнования перенесены в Контиолахти (Финляндия).
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