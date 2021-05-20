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Драчёв выразил соболезнования в связи со смертью Александра Привалова

Драчёв выразил соболезнования в связи со смертью Александра Привалова
Виталий Весёлый
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Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Владимир Драчёв выразил соболезнования в связи со смертью двукратного призёра Олимпийских игр и двукратного призёра чемпионата мира Александра Привалова.

«На 88-м году жизни умер двукратный призёр Олимпиад, заслуженный тренер СССР и России, почётный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов. Выражаю его родным и близким искренние соболезнования», — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Драчёва в «Инстаграме».

Александр Привалов скончался на 88-м году жизни вчера, 19 мая.

Ранее соболезнования в связи со смертью легендарного специалиста выразили бывший российский биатлонинист Антон Шипулин и Союз биатлонистов России.

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