Стина Нильссон: мечтаю представлять Швецию на Олимпиаде

Экс-лыжница из Швеции Стина Нильссон, с 2020 года перешедшая в биатлон, поделилась своими ожиданиями от сезона и желанием выступить на Зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Я буду продолжать сосредотачиваться на развитии, но, конечно, я мечтаю стать настолько хорошей биатлонисткой, чтобы я могла представлять Швецию на Олимпиаде, но это абсолютно не то, на чём я фокусируюсь. Я знаю, что мне предстоит ещё долгий путь, чтобы эта тема стала актуальной.



Я смотрю на то, как Ханна (Эберг. — Прим. „Чемпионата“) ведёт себя на стрельбище и как быстро она начинает стрельбу. Немного несправедливо и неправильно сравнивать себя с ней, потому что она одна из лучших в мире, но я хочу быть более эффективной и более стабильной», — приводит слова Нильссон Expressen.