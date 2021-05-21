Стина Нильссон: мечтаю представлять Швецию на Олимпиаде

Экс-лыжница из Швеции Стина Нильссон, с 2020 года перешедшая в биатлон, поделилась своими ожиданиями от сезона и желанием выступить на Зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Я буду продолжать сосредотачиваться на развитии, но, конечно, я мечтаю стать настолько хорошей биатлонисткой, чтобы я могла представлять Швецию на Олимпиаде, но это абсолютно не то, на чём я фокусируюсь. Я знаю, что мне предстоит ещё долгий путь, чтобы эта тема стала актуальной.
Я смотрю на то, как Ханна (Эберг. — Прим. „Чемпионата“) ведёт себя на стрельбище и как быстро она начинает стрельбу. Немного несправедливо и неправильно сравнивать себя с ней, потому что она одна из лучших в мире, но я хочу быть более эффективной и более стабильной», — приводит слова Нильссон Expressen.
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