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Стали известны даты проведения лыжероллерного фестиваля Мартена Фуркада

Стали известны даты проведения лыжероллерного фестиваля Мартена Фуркада
Яна Метлёва
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Организаторы лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада — Nordic Festival — огласили даты проведения соревнований в 2021 году в официальном «инстаграме» мероприятия. Турнир пройдёт с 4 по 5 сентября в Анси (Франция). Имена участников Nordic Festival пока не раскрываются.

Напомним, фестиваль Мартена Фуркада впервые был проведён в 2019 году. В 2020-м он был отменён из-за пандемии коронавируса.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

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