«Жиры горят, банки пухнут, тренинг идёт!» Муж Куклиной показал видео с тренировки супруги
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Михаил Куклин, муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, опубликовал в «Инстаграме» видео с велогоночной тренировки супруги.
Напомним, 30-летняя Куклина в группе подготовки старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова проводит первый тренировочный сбор в Сочи. Он продлится до 4 июня.
«Сегодня комбинированная тренировка, начали с вело по шоссе. Был один достаточно неплохой подъём, конечно, не перевал Дятлова, но мне он дался ой как нелегко. Жиры горят, банки пухнут, тренинг идёт!», — написал Куклин в своём «инстаграме».
Помимо Куклиной под руководством Шашилова тренируются – Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Виктория Сливко.
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