Тренер сборной Швеции: Эберг сможет пропускать эстафеты на Кубке мира в следующем сезоне

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас рассказал о возможных послаблениях для лидера женской сборной – Ханны Эберг в грядущем олимпийском сезоне.
«Конечно, у неё будет возможность пропустить гонки или эстафеты на Кубке мира. Необязательно бежать всё, если чувствуешь, что уже немного на грани.
В прошлом сезоне был своего рода план – пробежать всё. Но в следующем сезоне Ханна однозначно сможет пропускать гонки», — приводит слова Лукаса SVT.
Отметим, что в прошедшем сезоне-2020/2021 Эберг заняла четвёртую строчку в общем зачёте Кубка мира. Шведка не пропустила ни одного этапа и ни одной командной гонки.
25-летняя Эберг — олимпийская чемпионка 2018 года в индивидуальной гонке, серебряный призёр Игр в эстафете, чемпионка мира 2019 года в индивидуальной гонке, двукратная чемпионка мира среди юниоров (2016), чемпионка Европы 2019 года в индивидуальной гонке и бронзовый призёр спринта.
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