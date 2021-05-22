Тренер женской сборной России по биатлону рассказал о прогрессе Мироновой в стрельбе

Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский поделился подробностями прогресса Светланы Мироновой в стрельбе. В настоящее время национальная команда проводит сбор в Сочи.
«Она работала неплохо, перестала реагировать на выстрелы – это огромный плюс. Раньше она боязливо стреляла. Но её эмоции на «стоечке» переполняют.
Доволен ли я ей в целом? Сегодня да. Из того, что я увидел. Пока не смотрел всё, но видел, как стреляла — мне понравилось. Посмотрю более внимательно, более детально, тогда скажу.
Я уверен, что там будут, естественно, косяки, иначе я бы дико расстроился. Если вдруг всё будет идеально, я испугаюсь. Она, скажу честно, сильно добавила. Это пока не отражается на её проценте попаданий, но саму микроструктуру техники выстрела она подсобрала. Не хватает просто чуть-чуть реализации. Надо идти дальше, продолжать работать. Но кроме работы ещё вагон и маленькая тележка», – сказал Загурский в эфире канала Союза биатлонистов России в YouTube.
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