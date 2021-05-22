Российская биатлонистка Сидорова замечена на тренировке сборной Украины

21-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова была замечена на тренировочном сборе основной команды Украины, который в данный момент проходит в Сянках (село в восточных Карпатах).

Сидорова попала на видео, которое снял президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак и выложил на своей странице в «Фейсбуке».

На видео девушки занимаются в тренажёрном зале. В кадр также попали капитан команды Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

Отметим, что главным тренером женской сборной Украины является словенец Урош Велепец.

Сидорова — уроженка Тюменской области, является кандидатом в мастера спорта России по биатлону. Её лучший результат на международных стартах – 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне 2019/2020.