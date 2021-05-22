Урош Велепец назвал старт, который сборная Украины пропустит при подготовке к сезону

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился планом подготовки команды к грядущему олимпийскому сезону.
«Изначально мы думали провести два первых сбора в Сянках, но так как девушкам необходимо сделать визы, приняли решение, что второй сбор проведём в словенской Поклюке с 9 по 26 июня.
Далее, в июле планируется трехнедельный сбор в Хохфильцене. А на август у нас два варианта в Италии: или Антхольц, или новый центр, который построили только в прошлом году.
В сентябре у нас запланирован сбор в Рупольдинге – с 4-го по 19-е, после чего команда приедет на летний чемпионат Украины, который, скорее всего, примет Чернигов.
А вот летний чемпионат мира в наши планы не входит, так как он пройдёт на равнине в Нове-Место, и нет смысла спускать девушек с высоты, проходить акклиматизацию. Это не очень хорошее решение в преддверии олимпийского сезона.
Что касается вкатки, то мы пока что решаем. Она пройдет или в норвежском Бейтостолене, или в Шушене. В зависимости от того, где будут традиционные соревнования Season Open. Ведь нам нужно будет проверить готовность девушек, провести контрольные старты», — приводит слова Велепеца Xsport.
- 22 мая 2021
-
21:38
-
20:44
-
18:37
-
15:11
- 21 мая 2021
-
22:59
-
21:31
-
20:50
-
19:34
-
18:51
-
14:42
-
10:08
- 20 мая 2021
-
21:46
-
21:35
-
18:44
-
17:21
-
15:47
-
15:22
-
13:55
-
13:20
-
10:48
-
09:20
- 19 мая 2021
-
23:34
-
13:50
-
10:04
-
09:51
-
09:35
-
08:42
- 18 мая 2021
-
21:58
-
21:35
-
15:01
-
09:57
-
09:41
- 17 мая 2021
-
21:32
-
18:26
-
14:07