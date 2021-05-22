Урош Велепец назвал старт, который сборная Украины пропустит при подготовке к сезону

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился планом подготовки команды к грядущему олимпийскому сезону.

«Изначально мы думали провести два первых сбора в Сянках, но так как девушкам необходимо сделать визы, приняли решение, что второй сбор проведём в словенской Поклюке с 9 по 26 июня.

Далее, в июле планируется трехнедельный сбор в Хохфильцене. А на август у нас два варианта в Италии: или Антхольц, или новый центр, который построили только в прошлом году.

В сентябре у нас запланирован сбор в Рупольдинге – с 4-го по 19-е, после чего команда приедет на летний чемпионат Украины, который, скорее всего, примет Чернигов.

А вот летний чемпионат мира в наши планы не входит, так как он пройдёт на равнине в Нове-Место, и нет смысла спускать девушек с высоты, проходить акклиматизацию. Это не очень хорошее решение в преддверии олимпийского сезона.

Что касается вкатки, то мы пока что решаем. Она пройдет или в норвежском Бейтостолене, или в Шушене. В зависимости от того, где будут традиционные соревнования Season Open. Ведь нам нужно будет проверить готовность девушек, провести контрольные старты», — приводит слова Велепеца Xsport.