Максим Кугаевский подтвердил переход россиянки Дарьи Сидоровой в сборную Украины

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский прокомментировал присутствие на тренировках основной сборной Украины 21-летней российской биатлонистки Дарьи Сидоровой.

«История с переходом Дарьи Сидоровой на Украину длится уже целый год. Мы сделали всё возможное, чтобы эта талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьёзная потеря для российского биатлона», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Сидорова — уроженка Тюменской области, является кандидатом в мастера спорта России по биатлону. Её лучший результат на международных стартах – 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне- 2019/2020.