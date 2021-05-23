Максим Кугаевский подтвердил переход россиянки Дарьи Сидоровой в сборную Украины
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Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский прокомментировал присутствие на тренировках основной сборной Украины 21-летней российской биатлонистки Дарьи Сидоровой.
«История с переходом Дарьи Сидоровой на Украину длится уже целый год. Мы сделали всё возможное, чтобы эта талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьёзная потеря для российского биатлона», — приводит слова Кугаевского ТАСС.
Сидорова — уроженка Тюменской области, является кандидатом в мастера спорта России по биатлону. Её лучший результат на международных стартах – 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне- 2019/2020.
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