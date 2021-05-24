Логинов и другие биатлонисты группы Башкирова в Сочи поднялись на высоту 2320 метров

Биатлонисты из группы Сергея Башкирова совершили горное восхождение в Сочи, где в данный момент проходит их тренировочный сбор. Об этом стало известно из «инстаграма» одного из тренеров команды — Дмитрия Шукаловича.
Логинов и другие биатлонисты группы Башкирова в Сочи поднялись на высоту 2.320 метров
Фото: https://instagram.com/dmitrii130989?utm_medium=copy_link
В восхождении приняли участие Александр Логинов, Максим Цветков, Александр Поварницын, Андрей Вьюхин, Кирилл Бажин, Василий Томшин и Семён Сучилов.
Спортсмены поднялись на гору Роза Пик, высота которой 2320 метров.
Отметим, что группа старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского проводит первый тренировочный сбор в Болгарии, на спортивной базе Бельмекен. Под руководством Каминского тренируются Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.
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