Логинов и другие биатлонисты группы Башкирова в Сочи поднялись на высоту 2320 метров

Биатлонисты из группы Сергея Башкирова совершили горное восхождение в Сочи, где в данный момент проходит их тренировочный сбор. Об этом стало известно из «инстаграма» одного из тренеров команды — Дмитрия Шукаловича.

Логинов и другие биатлонисты группы Башкирова в Сочи поднялись на высоту 2.320 метров Фото: https://instagram.com/dmitrii130989?utm_medium=copy_link

В восхождении приняли участие Александр Логинов, Максим Цветков, Александр Поварницын, Андрей Вьюхин, Кирилл Бажин, Василий Томшин и Семён Сучилов.

Спортсмены поднялись на гору Роза Пик, высота которой 2320 метров.

Отметим, что группа старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского проводит первый тренировочный сбор в Болгарии, на спортивной базе Бельмекен. Под руководством Каминского тренируются Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.