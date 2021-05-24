Эстонские биатлонисты Эрмитс и Оя обручились. Самуэльссон отреагировал

Эстонские биатлонисты Калев Эрмитс и Регина Оя обручились. Об этом стало известно из «инстаграма» Эрмитса.
Эрмитс, выложив трогательные снимки, сообщил, что сделал предложение возлюбленной и она согласилась.
Публикация доступна в «инстаграме» Калева Эрмитса.
«Момент, который никогда не забудется. Твоё удивление, радость, слёзы и волнение. Твоя любовь! Я с нетерпением жду следующей главы нашего путешествия. Люблю!» — написал Эрмитс в описании к посту.
Оя, в свою очередь, также опубликовала праздничный пост. «Самое лёгкое «Да!» в моей жизни», — прокомментировала момент Оя.
В комментариях пару уже поздравили лидеры сборной Швеции — Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг, а также итальянский биатлонист — Доминик Виндиш.
Лучший результат Эрмитса на этапах Кубка мира — 11-е место в гонке преследования в Преск-Айле (США). Оя в 2020 году вместе с Рене Захна завоевала серебряную медаль сингл-микста на этапе в Поклюке (Словения).
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