Анфиса Резцова — о дочери Кристине: пока она ещё не готовится, только планирует приступить
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что её дочь, призёр чемпионата Европы по биатлону Кристина Резцова, после рождения ребёнка ещё не приступила к активной подготовке к новому сезону.
25-летняя Кристина, в феврале ставшая матерью, не вошла в состав сборной для централизованной подготовки к олимпийскому сезону.
«Она в декретном отпуске, её ребеночку всего 3,5 месяца, так что куда ей пока лезть в группу? Пока она ещё и не готовится, только планирует приступить. Но в предстоящем сезоне она выступать собирается», — приводит слова Резцовой-старшей ТАСС.
Кристина Резцова является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы 2020 года. В личных гонках Кубка мира она не поднималась выше 18-го места.
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