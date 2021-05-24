Анфиса Резцова — о дочери Кристине: пока она ещё не готовится, только планирует приступить

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что её дочь, призёр чемпионата Европы по биатлону Кристина Резцова, после рождения ребёнка ещё не приступила к активной подготовке к новому сезону.

25-летняя Кристина, в феврале ставшая матерью, не вошла в состав сборной для централизованной подготовки к олимпийскому сезону.

«Она в декретном отпуске, её ребеночку всего 3,5 месяца, так что куда ей пока лезть в группу? Пока она ещё и не готовится, только планирует приступить. Но в предстоящем сезоне она выступать собирается», — приводит слова Резцовой-старшей ТАСС.

Кристина Резцова является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы 2020 года. В личных гонках Кубка мира она не поднималась выше 18-го места.