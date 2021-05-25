Кузьмина: чувствую гордость, что ношу русский характер. Но Словакия — теперь мой дом

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина рассказала, кем себя считает больше — россиянкой или словачкой.

«Россия или Словакия? С определённого момента моей жизни этот вопрос получаю очень часто, и не только в связи со спортивными баталиями… Пора расставить все точки над i. Кто я? Словачка Кузминова? Или русская Кузьмина?



Россия была и будет страной, где мои корни, мои родители, и большая часть моей русской семьи. Я чувствую гордость и благодарность за то, что ношу в себе и русский характер, и до сих пор русский диалект.



Словакия – теперь мой дом, дом для моей семьи. Мы познаём и с уважением относимся к местным обычаям и традициям. Благодаря совместным достижениям, появилось ощущение благодарности и неотделимости наших историй. За кого я болею, за русских или за словаков? В этой ситуации, как сказал мой муж, победит дружба!», – написала Кузьмина в своём «инстаграме».