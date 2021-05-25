Лиза Виттоцци вакцинировалась от коронавируса

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци сделала прививку от коронавируса. Об этом итальянка сообщила в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Лизы Виттоцци.
«Вакцина от COVID-19», — написала Виттоцци в описании к посту.
Отметим, что биатлонистка переболела коронавирусом в ноябре 2020 года. Виттоцци признавалась, что после болезни чувствовала нехватку сил и нестабильность работы организма.
26-летняя Виттоцци – бронзовый призёр Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане в смешанной эстафете, неоднократный призёр чемпионатов мира, победительница этапов Кубка мира.
В прошедшем сезоне-2020/2021 Виттоцци остановилась на 16-й строчке в общем зачёте Кубка мира. Её лучшим результатом в личных гонках стала бронза в спринтерской гонке на этапе в Нове-Место (Чехия).
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