В Федерации биатлона Украины отказались считать россиянку Сидорову кандидатом в сборную

В Федерации биатлона Украины заявили, что российская биатлонистка Дарья Сидорова не может считаться кандидатом на попадание в сборную страны. Ранее тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил, что Сидорова, занимавшаяся под его руководством, перешла в сборную Украины.

«Мы её не рассматриваем в качестве кандидата в какую-либо из сборных Украины. У неё нет даже гражданства страны. Если она поступит в институт и останется жить в нашей стране, то для начала ей надо будет договориться о выступлении за один из клубов, показать себя на внутренней арене», — приводит слова представителя Федерации биатлона Украины ТАСС.

В настоящее время 21-летняя Сидорова находится в Сянках, где проводит сбор женская команда Украины. Биатлонистка поддерживает спортивную форму параллельно с поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Сидорова — уроженка Тюменской области, является кандидатом в мастера спорта России по биатлону. Её лучший результат на международных стартах — 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне-2019/2020.