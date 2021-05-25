Президент Федерации биатлона Украины отреагировал на новость о переходе Сидоровой

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал новость о возможном переходе российской биатлонистки Дарьи Сидоровой в национальную команду Украины.

«Она не может заниматься со сборной. Она занимается на той же базе, где находится сборная. Сборная занимается своими делами, она — своими. У неё был тренер Роман Зубрилов, который уже, к сожалению, умер. Он очень хотел, чтобы она была здесь, выступала. Договаривался с украинскими тренерами, это была его инициатива.

После того как он умер, она очень захотела сюда переехать и тренироваться, как он хотел. Началось это ещё больше года назад.

Дарья приехала на Украину, тренируется за свои средства, нет никакого перехода. Об этом не надо даже говорить, потому что это раздувается просто из ничего. Для того чтобы она могла выступать и получить гражданство, нужно тренироваться, выступить на чемпионате Украины, отобраться в команду — и тогда, возможно, выступать за Украину. Но для этого надо пройти долгий путь, и всё ещё только в самом начале. Пока не о чём говорить», — приводит слова Брынзака «Суспiльне Спорт».

Брынзак также подчеркнул, что Сидорова может выступить на летнем чемпионате Украины.