Максим Кугаевский — о Дарье Сидоровой: только полные профаны не понимают её потенциал

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский прокомментировал ситуацию вокруг 21-летней российской биатлонистки Дарьи Сидоровой, которая может перейти в сборную Украины.

«Дарья Сидорова – уроженка Заводоуковска Тюменской области, воспитанница центра Луизы Носковой, мы работали с ней последние три года. На сегодня она действующая победительница и летнего, и зимнего первенств России среди юниорок. А то, что она не выступала на первенстве России в Увате, было связано с состоянием её здоровья.



К ней было приковано внимание тренеров сборной России. Её вызывали на УМО и просмотр в качестве кандидата в сборную ещё 3 мая. И только полные профаны и дилетанты не понимают потенциал этой спортсменки. Прекрасно помню, как уходили Домрачева и Кузьмина, тогда тоже кричали, что эти спортсменки ничего для нас не значат», – цитирует Кугаевского ТАСС.

В настоящее время сидорова находится в Сянках, где проводит сбор женская команда Украины. Биатлонистка поддерживает спортивную форму параллельно с поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.



Сидорова — уроженка Тюменской области, является кандидатом в мастера спорта России по биатлону. Её лучший результат на международных стартах — 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне-2019/2020.