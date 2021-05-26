«Загурского жизнь ничему не учит». Сливко рассказала о споре с тренером сборной России

Российская биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что одержала победу в споре с тренером сборной России Николаем Загурским.
«Николая Степановича (Загурского. — Прим. «Чемпионата») жизнь ничему не учит. Знает, что спорить со мной бесполезно, но каждый раз верит, что я проиграю. Спор заключался в том, что нужно было попасть три раза в туман, видимость в котором сводится к нулю. Я попала больше», – написала Сливко в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Виктории Сливко
Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.
Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды. Виктория вошла в состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону.
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