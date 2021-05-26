20 российских биатлонистов вошли в международный пул допинг-тестирования на сезон-2021/22

Биатлонисты Александр Логинов и Эдуард Латыпов вошли в список из 20 российских биатлонистов, включённых в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) на олимпийский сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.



В международный пул допинг-тестирования также вошли Карим Халили, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов, Семён Сучилов, Максим Цветков, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ирина Старых, Евгения Павлова, Анастасия Шевченко и Маргарита Васильева.



Пул тестирования был сформирован на основании результатов предыдущего сезона, продемонстрированных спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона он может претерпевать изменения.

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