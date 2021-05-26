Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

20 российских биатлонистов вошли в международный пул допинг-тестирования на сезон-2021/22

20 российских биатлонистов вошли в международный пул допинг-тестирования на сезон-2021/22
Виталий Весёлый
Комментарии

Биатлонисты Александр Логинов и Эдуард Латыпов вошли в список из 20 российских биатлонистов, включённых в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) на олимпийский сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

В международный пул допинг-тестирования также вошли Карим Халили, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов, Семён Сучилов, Максим Цветков, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ирина Старых, Евгения Павлова, Анастасия Шевченко и Маргарита Васильева.

Пул тестирования был сформирован на основании результатов предыдущего сезона, продемонстрированных спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона он может претерпевать изменения.

Новость по теме
«Загурского жизнь ничему не учит». Сливко рассказала о споре с тренером сборной России
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021