«Любимая тренировка Каминского». Максимов показал подготовку Латыпова и Первушина
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Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов показал тренировку группы Юрия Каминского в Бельмекене (Болгария). На снимке, размещённом на официальной странице Максимова в «Инстаграме», присутствуют Эдуард Латыпов и Михаил Первушин.
«Любимая тренировка Юрия Михайловича — «БШИ» (бег с шаговой имитацией. — Прим. «Чемпионата»), — подписал фотографию Максимов.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Максима Максимова в «Инстаграме».
Ранее Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о перспективах работы своего подопечного в группе Сергея Башкирова, отметив, что Александр не нашёл понимания с Каминским во взглядах на подготовку.
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