«Любимая тренировка Каминского». Максимов показал подготовку Латыпова и Первушина

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов показал тренировку группы Юрия Каминского в Бельмекене (Болгария). На снимке, размещённом на официальной странице Максимова в «Инстаграме», присутствуют Эдуард Латыпов и Михаил Первушин.



«Любимая тренировка Юрия Михайловича — «БШИ» (бег с шаговой имитацией. — Прим. «Чемпионата»), — подписал фотографию Максимов.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Максима Максимова в «Инстаграме».

Ранее Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о перспективах работы своего подопечного в группе Сергея Башкирова, отметив, что Александр не нашёл понимания с Каминским во взглядах на подготовку.