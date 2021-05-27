В Союзе биатлонистов России поделились фото с тренировки группы Куваева на Алтае

В официальном «Инстаграме» Союза биатлонистов России разместили фото со сборов группы Евгения Куваева, пребывающей в настоящее время на Алтае.

Фото можно посмотреть на странице Союза биатлонистов России в «Инстаграме».

В команде Куваева занимаются Татьяна Акимова, Евгения Павлова, Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер. Вторую группу возглавил главный тренер женской сборной России Михаил Шашилов



В сезоне-2020/2021 женская сборная России, занявшая лишь шестое место в Кубке наций, потеряла максимальную квоту в Кубке мира. Максимальную квоту получают топ-5 сборных в зачёте Кубка наций. В сезоне-2020/2021 сборная России могла заявлять на гонку шесть спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.