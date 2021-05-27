«Вы серьёзно?» Ушкина ответила главе Федерации биатлона Мордовии на слова о её муже

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, объявившая о переходе в сборную Румынии, отреагировала на слова президента Федерации биатлона Республики Мордовия Анатолия Кузьмичёва о её муже. Он сказал: «Ей руководит муж, Сашка, всех перебаламутил, и её в том числе. Работал сервисменом, а сейчас хочет на девчонке карьеру сделать».

«Мой муж хочет на мне сделать карьеру. Анатолий Нестерович, вы серьёзно? После чемпионата России разговаривали? Вы меня даже не поздравили! А все лавры пожинали! У Сашки (Александра Сарафанникова) — два высших образования! В том числе тренер по биатлону!

Если вам так обидно за то, что уходят все спортсмены с Мордовии, не пора ли вам задуматься? А не лить грязь и говорить ерунду! Мой муж — моя семья, и таким, как вы, я в обиду не дам!» — написала Ушкина в своём «инстаграме».