«Когда ты не такой, как все». Тренер сборной России показал забавное видео с Елисеевым
Поделиться
Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал забавное видео со сбора национальной команды в Бельмекене (Болгария). В то время как другие биатлонисты были заняты стрельбой, Матвей Елисеев разминался на специальной подушке, подняв винтовку над головой.
«Когда ты не такой, как все», — подписал видео Максимов.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Максима Максимова
По итогам сезона-2020/2021 Елисеев занял 21-ю строчку в общем зачёте Кубка мира (третий результат в сборной России после Александра Логинова и Эдуарда Латыпова). При этом он продемонстрировал лучший показатель точности в стрельбе из положения стоя среди всех участников Кубка мира.
Елисеев вошёл в окончательный состав сборной России на сезон-2021/2022.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 27 мая 2021
-
10:32
-
09:43
-
09:29
-
08:00
-
00:10
- 26 мая 2021
-
19:50
-
18:51
-
17:16
-
17:00
-
08:06
- 25 мая 2021
-
20:32
-
17:25
-
15:10
-
09:34
-
08:45
-
08:35
-
08:22
-
08:10
- 24 мая 2021
-
19:16
-
17:30
-
14:30
-
10:44
-
09:49
- 23 мая 2021
-
17:38
- 22 мая 2021
-
22:52
-
21:38
-
20:44
-
18:37
-
15:11
- 21 мая 2021
-
22:59
-
21:31
-
20:50
-
19:34
-
18:51
-
14:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам