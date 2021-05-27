«Когда ты не такой, как все». Тренер сборной России показал забавное видео с Елисеевым

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал забавное видео со сбора национальной команды в Бельмекене (Болгария). В то время как другие биатлонисты были заняты стрельбой, Матвей Елисеев разминался на специальной подушке, подняв винтовку над головой.

«Когда ты не такой, как все», — подписал видео Максимов.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Максима Максимова

По итогам сезона-2020/2021 Елисеев занял 21-ю строчку в общем зачёте Кубка мира (третий результат в сборной России после Александра Логинова и Эдуарда Латыпова). При этом он продемонстрировал лучший показатель точности в стрельбе из положения стоя среди всех участников Кубка мира.

Елисеев вошёл в окончательный состав сборной России на сезон-2021/2022.