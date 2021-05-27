Каминский объяснил, почему Логинов ушёл в группу Башкирова

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов решил готовиться к сезону-2021/2022 в группе тренера Сергея Башкирова.

«Первоначально планировалось, что будет одна группа, но затем правление СБР пересмотрело это решение. С появлением второй группы и уходом туда Александра Логинова и Евгения Гараничева я просто добавил в свою группу пару молодых спортсменов, которые изначально рассматривались в резервный состав. Выбор Михаила Первушина и Даниила Серохвостова был не случайным — за ними я следил достаточно давно.

Саша сказал, что его не устраивают в качестве мест проведения сборов Сёминский перевал и Алдан, что у него был негативный опыт подготовки на этих базах и он опасается, что ситуация может повториться. Это его право, в остальном у нас особых расхождений не было», — приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.