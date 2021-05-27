«Почему у нас бегут спортсмены?» Муж Ушкиной рассказал, сколько получают победители ЧР

Александр Сарафанников, муж и тренер биатлонистки Натальи Ушкиной, рассказал, сколько зарабатывают спортсмены за победу на чемпионате России. Ушкина, которая ранее объявила о переходе в сборную Румынии, выиграла золото в гонке преследования на ЧР-2021.

«Наташа на прошедшем чемпионате России бежала полностью в своём инвентаре. Дали только смазку для лыж. Я приехал в Ханты и жил за свой счёт, но при этом помогал команде.

Я ничего не прошу, но знаете, какая зарплата у победителя чемпионата России? Чемпионам России платят минимум 40 тысяч (рублей. — Прим. «Чемпионата»), но у нас в этом году максимум 20. Хотя некоторые, не имея таких титулов, получают столько же. Когда мы в прошлом году увольнялись, то отдали школе пять пар лыж, которые нам выдавались. Для сравнения, мной было куплено 32 пары. Вот такая интересная информация.

В начале прошлого сезона у меня было предложение. Спросил, могла бы Наталья выступать весь сезон за Мордовию, пока мы не имели ясность по гражданству, но при тренировках по личным планам. Однако нам отказали, поэтому мы готовились за свой счёт. Потом да, с февраля два сбора мы прошли за счёт Мордовии.

Когда наш президент (Федерации биатлона Мордовии. — Прим. «Чемпионата») говорит, что я пытаюсь построить на ней карьеру, то он глубоко ошибается. Такое поливание грязью будет происходить всегда, когда человек так долго сидит на одном месте. Я этого не боюсь, могу ему и в глаза сказать. Почему у нас бегут спортсмены? Никто ничего не делает», — цитирует Сарафанникова «Р-Спорт».