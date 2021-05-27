Эдуард Латыпов — о тренировке в Бельмекене: ни дождь, ни град нам не помеха

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выложил в своём "инстаграме" видео с тренировок со сбора в Бельмекене (Болгария).

«Ни дождь, ни град нам не помеха», — подписал Латыпов видео, на котором он тренируется под сильным дождём.

Комментатор Дмитрий Губерниев дал спортсменам напутствие: «Ждём успех».

Другие подписчики прокомментировали пост следующим образом.

«Сила! Мощь! Уже хочется биатлона!», «Только так, а не иначе, только вперёд, к победам! Мы в вас верим!», «Молодцы, так держать! Вперёд и только вперёд!», «Труженики летней лыжни!»

Кусочек тренировки можно посмотреть на официальной странице Эдуарда Латыпова в «Инстаграме».

Эдуард Латыпов готовится к новому олимпийскому сезону в группе Юрия Каминского.