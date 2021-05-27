Дмитрий Пидручный прошёл вакцинацию от коронавируса

Украинский биатлонист и капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в «сториз» своего "инстаграма".

«Вакцинирован. А вы?», — подписал фото чемпион мира 2019. Положительно на этот вопрос ответили 20% подписчиков.

Мужская сборная Украины по биатлону последовала примеру женской команды и прошла первый этап вакцинации от коронавируса на олимпийской базе «Конча-Заспа» под Киевом. Команда Юрая Санитры с 29 мая начнёт первый тренировочный сбор, который пройдёт в Сянках Львовской области.

Фото можно посмотреть в «сториз» на официальной странице Дмитрия Пидручного в "инстаграме".

Дмитрий Пидручный — чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона), чемпион Европы 2018 года в смешанной эстафете, победитель Универсиады 2013 года в масс-старте, призёр этапов Кубка мира.